Fagnoni: “Noi da sempre promotori del concorso di progettazione. L’Ordine si augura di definire le linee guida per un progetto che renda Firenze orgogliosa”

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Firenze Pier Matteo Fagnoni è intervenuto sul tema ristrutturazione del Franchi: Abbiamo da sempre promosso il concorso di progettazione come migliore strumento per ottenere in tempi brevi un progetto capace di soddisfare tutte le esigenze Siamo contenti della scelta del Comune di Firenze di utilizzare la piattaforma informatica messa a disposizione del Consiglio Nazionale degli Architetti attraverso gli ordini provinciali. Il risultato del concorso internazionale di progettazione sarà la risposta a tutti gli appelli che nel corso dell’ultimo anno sono stati fatti per la salvaguardia di una delle opere italiane più importanti manifesto dell’architettura moderna. L’Ordine degli architetti si rende quindi disponibile per supportare il Comune nella stesura del bando e si augura che, assieme a tutti i soggetti che fino ad oggi hanno partecipato al dibattito sull’infrastruttura di Pier Luigi Nervi, si possano definire le linee guida necessarie ad ottenere il miglior progetto che renda nuovamente Firenze orgogliosa di possedere un’opera straordinaria, consapevole della grandezza di questo monumento, con l’opportunità di traguardarne la memoria nell’era contemporanea”.