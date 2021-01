Fagnoni: “Restauro non vuol dire che il Franchi non si può toccare. Farlocco sarebbe stato demolire le curve, ricostruirle, facendole passare come originali. Chi parla di mangiatoia…”

Il presidente dell’ordine degli architetti di Firenze, Piermatteo Fagnoni, è intervenuto su Lady Radio per commentare la situazione che si è venuta a creare intorno al Franchi, l’attuale stadio della Fiorentina: “Restauro non vuol dire che non si possa toccare lo stadio. Si può rendere questo impianto come il migliore per Firenze. Sul tema delle curve ha chiesto che si mantenga il profilo esterno, strutturale, delle stesse. All’interno invece si possono realizzare degli spazi più vicini al campo e che permettano una migliore visione della partita. Uno scempio la curva nella curva? Sarebbe stato farlocco demolire le curve e ricostruirle, facendo finta che fossero le originali, pensate nel 1931 quando è stato progettato lo stadio. La copertura è stata totalmente autorizzata e proteggerà anche una struttura che ha novant’anni”.

L’idea del concorso internazionale l’abbiamo proposta un anno e mezzo fa. Ci sono persone che si impegnano per tirare fuori idee innovative. Qualcuno dice “ora sarà una grande mangiatoia per voi architetti”. In realtà è proprio l’opposto, perché il concorso viene fatto da tecnici che lo fanno gratuitamente, mettendosi in competizione tra di loro. Se l’avessimo fatto un anno fa a quest’ora avremmo già il progetto e forse i lavori sarebbero potuti cominciare a breve”.