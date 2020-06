Falchi: “L’idea che lo STADIO debba essere costruito a Firenze è sbagliata. Questo tema non va vissuto come un derby”

Lorenzo Falchi, Sindaco di Sesto Fiorentino è intervenuto così a Radio Bruno sulla questione STADIO: “L’idea che l’impianto che ospita le partite della Fiorentina debba per forza stare a Firenze è sbagliata, non ci vedo nulla di strano se poi lo stadio dovesse essere fatto a Campi. servirà una grande unità di intenti tra il Comune, i vari enti e la Regione, penso che sia una proposta che vale la pena di essere approfondita. La cosa importante è che questo tema non deve essere vissuto come un derby tra Firenze e i comuni dell’area metropolitana”.

