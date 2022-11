Fallani: “Esperienza fantastica con la Salernitana, Nicola è un uomo straordinario. A Candreva ho tirato le orecchie per…”

Questa mattina, la Salernitana ha svolto la rifinitura allo stadio Bartolozzi di Scandicci. A tal proposito, il sindaco di Scandicci Sandro Fallani è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Ringrazio lo Scandicci Calcio per aver messo a disposizione la struttura, è stata una festa anche per loro. A Candreva ho tirato le orecchie per i due assist dell’anno scorso, nel 4-1 contro la Sampdoria (ride, ndr). Inoltre, abbiamo una grande comunità di salernitani in città”.

Su Nicola: “Un uomo straordinario, non di certo il personaggio che se la tira. Abbiamo parlato per tanto tempo, è stato davvero incredibile. La Salernitana, ora, è una realtà importante, con un presidente ambizioso. Penso e mi auguro che questa sia la piazza giusta per Nicola. Ribery? L’ho cercato, ma non c’era. Alla fine era una piccolissima rifinitura, più per scaricare la tensione”.

Sulla Fiorentina: “Veniamo da una striscia positiva importante. Io sono fiducioso, anche se non sarà affatto facile. L’ex Piatek? Ci ho parlato, ha un gran sorriso. Tra di loro si respira un gran clima, anche molto sportivo”.