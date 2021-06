Fallimento totale per Paulo Sousa a Euro 2020: la Polonia perde anche con la Svezia e chiude all’ultimo posto del girone

Possiamo considerarlo un fallimento totale quello della Polonia a Euro 2020. La Nazionale dell’ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa, infatti, è stata eliminata dal torneo finendo addirittura ultima nel proprio girone.

Dopo la sconfitta all’esordio con la Slovacchia, Lewandowski e compagni erano riusciti a fermare sul pareggio la Spagna. Tuttavia, nell’ultima partita terminata pochi istanti fa, è arrivata una clamorosa sconfitta 3-2 contro la Svezia che ha condannato Sousa all’eliminazione.

Una vera batosta, soprattutto per via dell’ultimo posto nel girone. Un fallimento che invece non ha toccato il portiere della Fiorentina Dragowski, neanche convocato da Sousa, ma che forse alla fine sarebbe stato più utile del collega della Juventus Szczesny.