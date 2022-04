Fallo e secondo giallo per Gyömbér? Massa sorvola e Saponara resta incredulo. Gol annullato giustamente alla Salernitana

La partita tra Salernitana e Fiorentina è stata diretta da Davide Massa di Imperia.

Nel primo tempo non c’è molto da segnalare, se non una timida protesta dei padroni di casa a seguito di un intervento in scivolata di Gonzalez su Mazzocchi. L’argentino non tocca minimamente l’avversario che si lascia cadere.

In apertura di ripresa arriva il vero errore della direzione arbitrale; Gyömbér, già ammonito, trattiene vistosamente Saponara, che cade. Ci sta sicuramente una punizione per la Fiorentina e anche, probabilmente, il secondo giallo al giocatore della Salernitana. Massa però, inspiegabilmente, sorvola sull’accaduto e non fischia nemmeno fallo con l’attaccante viola che resta incredulo.

Annullato giustamente un gol ai padroni di casa: al momento del passaggio di Ederson, Bohinen è in fuorigioco. Callejon si ferma in tempo per poter mandare il norvegese in offside.