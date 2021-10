Fantini: “La situazione intorno a Vlahovic pesa solo sulla testa del serbo, non sulle spalle della Fiorentina. Scamacca? Può essere un’ottima alternativa”

Enrico Fantini, ex Fiorentina che contribuì a riportare i viola in Serie A, è intervenuto così a Radio Toscana: “Non penso che la situazione contrattuale di Vlahovic pesi troppo sulle spalle della squadra. Nessuno dei suoi compagni mette in dubbio il suo impegno. Il problema per il giocatore è psicologico. Avendo giocato al Franchi, so quanto pesa la maglia della Fiorentina e quindi dovrà essere bravo a gestire le pressioni della città. Alla squadra di Italiano manca un esterno e penso che sia un tassello importante per Italiano per completare il puzzle del suo modo di vedere il calcio. Inoltre Kokorin non è un’alternativa a Vlahovic, e anche per questo il mister ha piena fiducia nel serbo”.

L’ex esterno della Fiorentina ha poi aggiunto: “La squadra di Italiano fa tanto possesso e palleggio, mette tanta pressione alla linea difensiva avversaria. Contro il Napoli, ad esempio, vidi un calo fisico e di pressione offensiva della Fiorentina e quando succede questo escono fuori le individualità dei giocatori migliori. Nonostante alcune naturali problematiche, mi auguro che la squadra di Commisso possa arrivare tra le prime sette del nostro campionato”.

Infine Fantini ha concluso così: “Sottil? E’ un ragazzo giovane. Quest’anno è la sua prima vera esperienza in cui ha piena fiducia della società e gode anche di una discreta continuità che gli sta concedendo Italiano. Scamacca simile a Vlahovic? Per caratteristiche fisiche si, forse anche per quel che riguarda le doti tecniche. Siamo sullo stesso piano. Penso che entrambi ricoprano molto bene il ruolo del centravanti. In questo momento vedo più avanti il serbo visti i numeri della scorsa stagione, ma Scamacca può essere un’ottima alternativa”.