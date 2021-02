Fascetti: “Amrabat è un mediocre. Fossi la Fiorentina non mi libererei di Prandelli”

L’ex allenatore Eugenio Fascetti, durante un collegamento a Radio Bruno, ha commentato i principali temi in casa Fiorentina dopo la netta vittoria di ieri sullo Spezia. Queste le sue parole:

“Amrabat l’anno scorso a Verona era un altro giocatore: forse a Verona c’è un’aria diversa, un altro allenatore, non so di preciso il perchè. Non ricordo una partita con la maglia della Fiorentina dove abbia fatto la differenza, corre corre corre ma poi non decide mai una partita, è un mediocre. Castrovilli? La passata stagione ha fatto vedere molte cose buone, poi via via è calato. Il Castro della passata ragione ormai un ricordo. Il prossimo allenatore? Io di una persona come Cesare Prandelli non mi libererei mica tanto tranquillamente. Ha un età che gli permette di fare ancora per un po’ l’allenatore, inoltre conosce bene l’ambiente di Firenze. Non è mica facile trovare l’allenatore giusto, ce ne sono tanti emergenti ma Firenze non è una piazza facile, non è una piazza per tutti. Io anche se l’ho sfiorata per pochi mesi riconosco che sia un ambiente bello e stimolante: hai sempre 30mila persone sugli spalti, tutte le domeniche ci sono e non ti tradiscono mai”.