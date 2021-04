Fascetti: “Fiorentina e Benevento adesso devono preoccuparsi. Il secondo rigore viola col Sassuolo inspiegabile, come può uno come Pezzella fare una leggerezza del genere?”

L’ex allenatore di molte squadre tra Serie A e B, Eugenio Fascetti, intervistato dal Corriere Fiorentino, si è dichiarato preoccupato per le sorti viola in questo campionato: “Si è formato un gruppo folto di squadre che si devono salvare. La vittoria del Cagliari col Parma è incredibile, calcisticamente erano quasi morti. Adesso devono preoccuparsi soprattutto il Benevento e la Fiorentina. La squadra di Inzaghi perché è stata risucchiata. Sulla Fiorentina c’è poco da dire…Ho visto la sconfitta col Sassuolo, mi ha lasciato senza parole. È una squadra poco reattiva, non ha carattere ed è spenta”.

E ancora: “Il primo rigore subìto ci sta, il secondo è inspiegabile. Un giocatore dell’esperienza di Pezzella, che è anche capitano, non può commettere leggerezze di quel tipo”.