L’ex allenatore della Fiorentina, Eugenio Fascetti ha rilasciato una intervista a TuttoMercatoWeb parlando di Fiorentina e del pari di Sabato: “Un bel punto contro il Genoa, in dieci nel secondo tempo. Ribery mi ha lasciato sorpreso per quel fallo anche se mi è parsa eccessiva l’espulsione, non era un’entrata cattiva”.

E ancora: “Per il nuovo allenatore non saprei ma credo vada fatta un’analisi sulla rosa per interrogarsi se sia necessario o meno far piazza pulita.