Fascia sinistra: si rivede Hancko, ma lo slovacco è in bilico. Ecco perché

Due estati fa lo slovacco David Hancko firmava per la Fiorentina. Da quel momento però il difensore mancino non è riuscito ad imporsi. Classe ’97, 5 gettoni al primo anno di Serie A. Terminata la stagione ha fatto le valigie, destinazione Sparta Praga. Hancko è titolare nella propria nazionale, in cui ricopre il ruolo di terzino sinistro o di difensore centrale all’occorrenza. Difendendo i colori della propria nazione il difensore ha sicuramente regalato le migliori prestazioni. Dal 27 maggio scorso il campionato ceco è ripartito dopo lo stop causa Covid-19. Il difensore della Fiorentina ha giocato tutte e 3 le gare per 90 minuti, e lo Sparta ha conquistato 9 punti. Durante l’attuale campionato Hancko ha agito soprattutto da difensore centrale, senza però mai brillare con continuità. Il ventiduenne è spesso finito anche in panchina.

Attualmente la situazione del calciatore è incerta; lo scenario più probabile è un ritorno a Firenze in attesa di valutare nuovamente il futuro. Le squadre interessate non mancano, come il Vitoria Guimaraes. Difficile il riscatto dello Sparta Praga, fissato attorno ai 5 milioni; la Fiorentina si è invece mantenuta il controriscatto, che dovrebbe aggirarsi sugli 8. In attesa di conoscere il futuro di Dalbert e Biraghi, pure Hancko dovrà sgomitare se vorrà guadagnarsi un posto nella rosa della Fiorentina del prossimo anno. Il difensore ex Zilina ha sicuramente margini di crescita e potrebbe costituire un buon jolly per la rosa gigliata: nei prossimi mesi servirà capire se la dirigenza viola sceglierà di dargli un’altra occasione.