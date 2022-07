Fase avanzata della trattativa tra Fiorentina e Barcellona per un centrocampista

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo Sport, la trattativa tra Fiorentina e Barcellona per Riqui Puig, centrocampista classe ’99 in uscita dai blaugrana, sarebbe in fase avanzata. Rimane ora da definire la possibile formula del trasferimento in viola, con il club catalano che è deciso a cedere il giocatore già in questa finestra di mercato visto il contratto in scadenza nel 2023.

Sullo spagnolo c’è anche l’interesse del Benfica e saranno decisivi i prossimi giorni per capire quale sarà il suo futuro.