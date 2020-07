Fassone: “La Juventus è una società che per vincere è disposta ad indebitarsi”

L’ex amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha concesso una lunga intervista a Radio Kiss Kiss: “La Juventus ha la proprietà più longeva del nostro campionato, una proprietà che quando c’è da investire in maniera pesante e massiccia, lo fa. E’ una società che pur di vincere si indebita, come ha fatto negli ultimi anni. Agnelli ha una gestione imperiale, pur di non rimanere senza trofei è disposto ad andare in rosso nel bilancio”.

