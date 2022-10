Fastidio all’anca per Jovic: condizioni da rivalutare nei prossimi giorni. La situazione

Arrivano importanti novità per quanto riguarda le condizioni dell’attaccante della Fiorentina Luka Jovic, uscito al 6° minuto contro il Lecce per presunto infortunio. Secondo quanto riportato da Sky, il serbo non riporta alcun fastidio muscolare: ha un problema articolare all’anca, che sarà rivalutato nei prossimi giorni.

Al momento dell’uscita dal campo al ‘Via del Mare’, anche Italiano non aveva le idee chiarissime su quali fossero i suoi problemi e le sue condizioni. Adesso, sappiamo che la preoccupazione del numero 7 viola non interessa problemi muscolari. A breve, arriveranno ulteriori novità sul suo fastidio.