Fatal Verona anche per la Juventus, e nel successo dei gialloblù c’è la firma di un ex viola. Guarda la nuova classifica di Serie A

Nell’anticipo del sabato sera la Juventus capolista esce sconfitta in casa dell’Hellas Verona per 2-1. Dopo un primo tempo ben giocato dagli scaligeri i bianconeri vanno in vantaggio con un gran gol di Cristiano Ronaldo al 65′, ma dopo poco più di 10 minuti i gialloblù pareggiano con Borini. A siglare il gol vittoria è l’ex attaccante della Fiorentina Pazzini a pochi minuti dalla fine su un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Bonucci. La squadra allenata da Sarri resta comunque prima per il momento a più quattro dall’Inter attesa nel derby contro il Milan domani, mentre quella di Juric continua a salire in classifica andando a quota 33.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Juventus 54, Inter 51, Lazio 50, Atalanta 42, Roma 39, Verona 34, Bologna 33, Cagliari, Parma, Milan 32, Napoli 30, Torino, Sassuolo 26, Fiorentina 25, Udinese 24, Sampdoria 23, Lecce 19, Genoa 16, Brescia, Spal 15.