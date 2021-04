Fatale fu la gita al casinò in Svizzera: nonostante l’isolamento, avrebbe potuto giocare, ma Boateng viene escluso dai convocati del Monza

Tramite un comunicato ufficiale il Monza ha reso noti i motivi per il quale i giocatori posti in isolamento dopo il loro viaggio in Svizzera per recarsi al casinò non sono stati convocati per la prossima partita contro la Salernitana nonostante il protocollo gli avrebbe consentito di poter essere convocati e di giocare. Tra loro anche l’ex Fiorentina Kevin Prince Boateng. Questo quanto si legge nella nota ufficiale:

“L’ A.C. Monza comunica che le ATS Brianza e Milano hanno disposto l’isolamento attivo degli 8 calciatori, peraltro tutti negativi al tampone, di cui la stampa ha scritto. Per conseguenza, essi ben potrebbero prender parte alla partita Salernitana-Monza dell’1 maggio 2021, ma così non sarà per esclusivi motivi tecnici, dovuti a deficit di preparazione atletica, non avendo avuto la possibilità di allenarsi a partire dal 27 aprile”