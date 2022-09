Fatale fu la maglia da titolare contro la Fiorentina: Di María costretto al forfait per l’attesissimo ritorno a Parigi

Nonostante le condizioni fisiche di Di María non fossero ottimali, Massimiliano Allegri lo ha schierato da titolare contro la Fiorentina al Franchi. Per lui una prova incolore che dura solamente un tempo, prima di essere sostituito a metà partita. Oltre al preservarlo per la partita di Champions League contro il PSG, molto probabilmente anche il riacutizzarsi degli acciacchi.

Il talento argentino infatti non è stato convocato per la trasferta di Parigi, dove la squadra bianconera farà l’esordio in Champions League. Allegri deve fare a meno dell’attaccante che era atteso da tutti come ex al Parco dei Principi.