“Fate il maggior numero di risultati positivi possibili, arrivate alla salvezza e poi avanti sul futuro” Commisso e il colloquio con i suoi giocatori

Prima della partita contro l’Atalanta, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha parlato a lungo proprio con i suoi ragazzi. Con la squadra. Un incontro informale quello fra il numero uno del club e i giocatori, proprio come il colloquio con Iachini e gli uomini del suo staff.

Secondo quanto riporta La Nazione, il messaggio per tutti è stato chiaro: avanti a testa a bassa per realizzare il maggior numero di risultati positivi possibile, mettere (appunto) la firma sulla salvezza e poi… Poi, Rocco darà il via all’operazione-futuro.