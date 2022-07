Favasuli: “Ho guardato Biraghi per vedere come si muove in campo: giocatori come Bonaventura sono fortissimi. Che emozione vincere la Coppa Italia all’ultimo minuto”

Il giocatore della Primavera Costantino Favasuli è intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina per commentare questo suo primo ritiro con la Prima Squadra. Ecco le sue parole:

“Da questo primo ritiro mi porto dietro tante belle cose. Il mister sprona tutti, anche noi ragazzi, e guardare i grandi come si muovono è utile. In questi giorni ho osservato con attenzione Biraghi per vedere cosa fa in campo e come si muove, dato che gioco nel suo ruolo. Poi ho ammirato anche Bonaventura che è fortissimo, e pure Saponara. Quando sento mister Aquilani lo ringrazio sempre. La vittoria della Coppa Italia all’ultimo minuto è un’emozione che mi porterò dietro per tutta la vita”.