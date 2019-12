Fazio: “Vincere a Firenze per continuare a fare bene. Non sappiamo se Chiesa giocherà o no però…”

Il difensore della Roma Federico Fazio a Sky Sport ha parlato anche del match contro la Fiorentina di venerdi sera: “La partita a Firenze sarà importante per finire bene prima della sosta. Nel girone di ritorno ci saranno tutte le squadre che si giocano le posizioni alte e quelle basse della classifica e quindi sarà sempre più dura. Importante è vincere a Firenze e continuare bene. Non sappiamo se Chiesa giocherà oppure no però giocare a Firenze è sempre stata una partita tosta, sarà difficile e prima della sosta vogliamo prendere questi tre punti per continuare a rimanere nella parte superiore della classifica.