Febbre da scudetto: nel primo giorno di vendita il Milan ha già venduto novemila biglietti per la Fiorentina

La squadra dell’ex Fiorentina Stefano Pioli sta volando in campionato e lo fa da padrona. L’entusiasmo dei tifosi è palpabile, tanto che per il ritorno agli stadi al 100% della capienza, la società rossonera ha venduto un’enormità di biglietti nelle ultime ore. Questo grazie anche al fatto che nei settori più laterali i tagliandi partono da 5 euro, un incentivo in più per spingere la squadra verso la conquista del 20° scudetto.

Da oggi alle 12 è aperta la vendita (per il momento solo per i tifosi del Milan) per il match con la Fiorentina del prossimo 1 maggio. Come fa sapere lo stesso sito ufficiale della società di Milano, sono già stati venduti ben 9 mila biglietti per la sfida che si disputerà tra un mese. Intanto San Siro va verso il sold out per la partita contro il Bologna di lunedì.