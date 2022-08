Fece di tutto per lasciare la Fiorentina, ora il Marsiglia lo scarica. La triste parabola di Lirola

L’avventura in Francia dell’ex viola, Pol Lirola, non è andata esattamente come lo spagnolo si aspettava. Dopo aver fatto di tutto per tornare al Marsiglia la scorsa stagione, il terzino è stato messo sul mercato dopo essere finito fuori dai piani di Igor Tudor.

Per lui si prospetta un avventura in Spagna, più precisamente all’Elche, dove giocherà in prestito la prossima stagione. A riportarlo è Relevo, giornale spagnolo. Non un lieto fine in terra francese per il classe ’97 ex Sassuolo. Dal #FreeLirola ad essere relegato ai margini della rosa è stato un lampo.