Fedele: “Sarri ha rifiutato il Napoli, le sue richieste non potevano essere soddisfatte”

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele ha parlato a Marte Sport Live, intervenendo sule prossime partite del Napoli (tra le quali anche quella contro la Fiorentina) e sul rifiuto di tornare nella città partenopea da parte di Maurizio Sarri. Queste le sue parole: “La sfida più difficile delle quattro può essere contro lo Spezia, anche se non bisogna sottovalutare la Fiorentina che potrebbe non essere salva. Sarri ha rifiutato il Napoli perché pretendeva l’incedibilità di alcuni giocatori come Koulibaly, cosa che al momento la società partenopea non può promettere. Per questo in pole c’è Spalletti”.