Enrico Fedele, opinionista ed ex dirigente, ha parlato a TMW, ecco le sue parole: “Serviva uno come Iachini alla Fiorentina, faccio un grande in bocca al lupo a Beppe, che conosco bene ed è un guerriero. I viola devono stare attenti perchè sono una squadra giovane e devono mettere da parte le bellezze per prendere in mano la clava, stanno rischiando”.