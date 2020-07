Federico è il momento di rialzare la testa

Da lui ci si aspetta di più, tutti si aspettano di più. In questo periodo di stop si è ricominciato insistentemente a parlare di quello che sarà il futuro di Federico Chiesa, tra ipotetiche cifre dalla società e le tante pretendenti in corsa per lui. La stagione dell’attaccante viola però non è stata esaltante e anche le due ultime partite giocate contro Brescia e Sassuolo sono state più che rivedibili. Di certo nella testa del ragazzo i pensieri sono tanti, ma se vuole dimostrare di poter diventare un campione lo deve dimostrare sul campo e al più presto. Stasera contro quel Parma per cui suo padre Enrico ha giocato tre stagioni, potrebbe essere l’inizio di un riscatto che serve come il pane sia a Federico che alla Fiorentina.

