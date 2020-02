Fedriga: “Udinese-Fiorentina a porte chiuse? Meglio rinviare”

La decisione di disputare le competizioni sportive a porte chiuse, compresa la partita tra Udinese e Fiorentina, per arginare la diffusione del coronavirus, non è piaciuta molto al governatore del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga che su Radio1 ha detto: “E’ una decisione nazionale. Per me sarebbe stato utile sospendere. Anche per le squadre di calcio sarebbe stato utile rinviarle”.

E ancora: “Ci sono dei riflessi economici – ha spiegato Fedriga – quindi far giocare delle partite a porte chiuse, senza pubblico e altro, vuol dire mettere in difficoltà le squadre di calcio. Quindi si sarebbero potute rinviare”.