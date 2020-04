Felicetti a FN: “C’è la volontà di fare il ritiro della Fiorentina a Moena. Ma se non potranno esserci i tifosi, il problema…”

Le certezze in questo momento sono molto poche, a partire dallo stesso campionato di Serie A, sospeso tra una ripartenza incerta e una sospensione definitiva. La volontà delle squadre e della lega è stata e sembra essere molto chiara: fare in modo che la prossima stagione sia il più normale e regolare possibile. Una stagione che dovrebbe ripartire dalla preparazione estiva delle squadre di calcio. La Fiorentina ormai da qualche anno svolge il suo ritiro a Moena, nel cuore delle Dolomiti. Fiorentinanews.com ha contattato il sindaco della località trentina Edoardo Felicetti per saperne di più su cosa ne sarà del ritiro di quest’anno.

Sindaco, alla luce della situazione che l’Italia si sta trovando a dover affrontare, cosa ne sarà del ritiro estivo della Fiorentina a Moena?

“Purtroppo al momento notizie ufficiali non ce ne sono. Ho saputo da APT che c’è la volontà di svolgere il ritiro, anche se le date sono molto incerte. C’è la possibilità che si possa fare a ridosso dell’inizio della prossima stagione”.

Crede che i tifosi potranno essere presenti a Moena quest’anno per seguire la squadra viola?

“Il punto è proprio questo. Le date andranno a incidere molto su questo aspetto e ovviamente più tardi si farà il ritiro più possibilità ci sono di avere con noi il tifo viola. Se non potranno essere presenti, il problema è sia nostro, per il settore turistico, che della società viola”.

A proposito di turismo, anno scorso c’è stato un battibecco con la società viola per la scelta di portare gran parte della squadra in America. La situazione si è risolta in modo positivo?

“La decisione della Fiorentina di portare i giocatori più forti a fare la tournée negli Stati Uniti lasciando a Moena solo i giovani ci aveva lasciato spiazzati. I tifosi hanno cominciato a tornare a casa, disdicendo le prenotazioni negli alberghi, il danno economico è stato considerevole. Poi abbiamo trovato un accordo con la società viola che prevedeva di mettere lo stemma della Val di Fassa sulle maglie per alcune trasferte di inizio stagione in modo da riparare il misfatto. Siamo contenti di aver risolto perché il rapporto con la Fiorentina è ottimo da sempre”.