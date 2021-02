Felipe: “Igor era il meno accreditato, ma sta giocando con continuità nella Fiorentina. Su De Paul…”

L’ex difensore di Udinese e Fiorentina, Felipe Dal Bello, ha parlato a Radio Sportiva.

Queste le sue dichiarazioni: “Igor? E’ un po’ più grosso di me, scherzando gli ho detto che la maglia viola gli sta stretta. E’ un ragazzo che impara in fretta, spesso mi veniva a chiedere consigli per migliorarsi: è tranquillo quando gioca la palla anche sotto pressione e si è visto perché nella difesa della Fiorentina era il meno accreditato ma sta giocando con continuità”.

Felipe si sofferma poi su De Paul, in passato nel mirino della Fiorentina: “E’ un giocatore ormai completo, il fatto che non sia ancora andato via credo proprio che dipenda dalla crisi perché trattare con l’Udinese non è mai semplice e valuta sempre il giusto prezzo i giocatori che ritiene importanti: è un nazionale argentino, ormai fa bene anche la fase difensiva e non pensavo si sarebbe adattato anche a quel ruolo, e nel suo futuro c’è sicuramente una big”.