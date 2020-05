Felipe Melo: “Quella volta a Cagliari Diego Lopez mi minacciò e fece male a Gilardino. Montolivo dormiva in campo”

L’ex giocatore della Fiorentina Felipe Melo ha parlato nel corso di una diretta Instagram con Sebastien Frey: “A Firenze è stato un periodo straordinario per me, mi è rimasto sempre nel cuore. I tifosi sono fantastici, urlano sempre. Mi è dispiaciuto starci solo un anno, ma sono dovuto andare via anche perché non avevo un buon rapporto con Corvino. Montolivo? Aveva una qualità pazzesca, ma dormiva in campo. Io recuperavo i palloni e gli dicevo di svegliarsi. Un aneddoto? Mi ricordo a Cagliari c’era Diego Lopez che mi minacciava e offendeva mia figlia. Noi vincemmo la partita, poi rientrando negli spogliatoi mi ci presi pesantemente. Volevo difendere Gilardino, visto che Lopez in partita gli aveva procurato un brutto taglio in faccia. La mia carriera? Ho ancora un anno di contratto col Palmeiras. E’ difficile pensare di smettere, perché ho ancora tanta voglia e fisicamente sto bene. Quando smetterò andrò a vivere un paio di anni almeno a Miami. Chiellini? Mi sa che ha dei problemi con me. Non ho intenzione di rispondergli di nuovo, ciò che volevo dirgli gliel’ho già detto. Non mi aspetto nemmeno le sue scuse, se ha fatto questa cosa vuol dire che la voleva fare. Le polemiche sono solo pubblicità che gli serve per vendere”.