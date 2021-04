Feltri: “A Diego Della Valle dicevo di fottersene dei tifosi che lo contestavano e gli sconsigliavo di vendere la Fiorentina. Mi domando come i viola abbiano fatto a privarsi di Muriel”

Col cuore diviso a metà tra Atalanta e Fiorentina. Il noto giornalista, Vittorio Feltri, vivrà una giornata particolare domenica prossima.

Feltri, intervenuto su Lady Radio, ha detto: “Mi domando come la Fiorentina abbia fatto due anni fa a privarsi di Muriel che è un giocatore straordinario”.

Sulle dimissioni di Prandelli: “Credo di capire che stia attraversando un periodo di inconsapevole depressione. Gli auguro di tornare presto a fare il suo mestiere perché sono convinto che possa farlo ancora bene”.

E ancora: “A Diego Della Valle gli sconsigliavo di vendere la Fiorentina e di fottersene dei tifosi che lo contestavano. Non è un amante del calcio, come Commisso, mentre il fratello era infoiato. Non ho niente contro gli americani, ma preferirei che il nostro calcio fosse gestito da noi, perché non abbiamo certo una brutta storia (ride ndr)”.