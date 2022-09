Feltri: “Quando gioca bene, la Fiorentina mi fa godere. Atalanta piena di stranieri, ma funziona: il problema è…”

Il giornalista Vittorio Feltri, bergamasco di nascita e simpatizzante della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista di Atalanta-Fiorentina e della ripresa del campionato di Serie A: “Intanto, le cosiddette grandi squadre stanno facendo fatica: fa eccezione il Napoli, ma Juventus, Inter e Milan non vanno benissimo”.

E aggiunge: “Raspadori è da tenere sotto controllo, sta facendo vedere tutto il suo valore. Ecco, a tal proposito, visto che ci son tanti giocatori italiani bravi, mi piacerebbe che i club ci puntassero di più. Atalanta? Anche lei ha una formazione che non riesco a memorizzare, talmente tanti sono i nomi stranieri. Non posso non riconoscere, comunque, che è un modello che funziona bene. Non sarà comunque facile mantenersi agli stessi livelli”.

Sulla prossima sfida e sull’Atalanta: “Indubbiamente, Gasperini ha enormi capacità, non lo scopriamo quest’anno. Il problema è che la squadra gioca molto meno bene rispetto a qualche anno fa: mi sembra meno brillante, anche se i risultati ci sono ed è la cosa che conta. Vediamo cosa succede alla fine. Fiorentina? Mi potrebbe appassionare di più come gioco, è molto divertente. Mi fa godere quando gioca bene“.