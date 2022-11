Fenucci: “Stiamo lavorando per il rinnovo di Dominguez. Arnautovic? Non se ne parla nemmeno, è incedibile”

Presente a un evento sul tema della violenza sulle donne, l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato di Arnautovic e Dominguez, giocatori accostati alla Fiorentina. Queste le sue parole riportate da tuttobolognaweb.com: “Stiamo lavorando sul rinnovo di Dominguez, lui è uno dei calciatori che vorremmo trattenere. Contiamo sulla collaborazione sua e del procuratore. Per quanto riguarda Arnautovic, direi che siamo già stati chiari in estate: è incedibile, non se ne parla nemmeno”.