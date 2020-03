Ferie anticipate ai giocatori? No, grazie. La Fiorentina non si ferma

La Fiorentina non si ferma. Dopo il giorno di relax concesso alla squadra dall’allenatore Giuseppe Iachini, i giocatori si ritroveranno oggi al centro Davide Astori. Appuntamento per tutti all’ora di pranzo poi lavoro tra palestra e rettangolo di gioco.

Ferie anticipate per i giocatori? No davvero. Per il momento non è stato minimamente presa in esame questa soluzione e nemmeno si parla di stoppare gli allenamenti nonostante si vada verso il blocco del campionato almeno fino al 3 aprile.

Allo studio della società ci sono invece iniziative a sostegno della ricerca contro il coronavirus.