Fermato anche il vice di Italiano: “Ecco come si è rivolto ad Allegri”

Non ci sono solo Nikola Milenkovic e Lucas Martinez Quarta tra i componenti della Fiorentina presenti nel bollettino odierno del Giudice Sportivo relativo alla dodicesima giornata di Serie A. Anche il vice di Vincenzo Italiano, Daniel Niccolini, è stato squalificato per una giornata dopo essere stato espulso nel secondo tempo di Juventus-Fiorentina. Il secondo allenatore viola, dunque, non potrà andare in panchina per la partita contro il Milan al termine della pausa per le Nazionali.

Di seguito la motivazione: “Per avere al 25′ del secondo tempo, rivolto all’allenatore della squadra avversaria (Allegri, ndr) un’espressione ingiuriosa; infrazione rilevata dal quarto ufficiale”.