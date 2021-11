Ferrara ironico: “Ci mancava lo sceicco… Dopo la maglia bianconera del Newcastle, gliene serve una tinta unita per far pari!”

Con il solito tono ironico Benedetto Ferrara commenta sulle colonne de La Nazione i temi più caldi del momento in casa Fiorentina. Eccone alcune parti: “Mancava lo sceicco. Ora lo sceicco c’è (mah). Dopo il Newcastle, il fondo arabo Pif penserebbe anche a Firenze come meta del campionato italiano. Considerata la maglia bianconera della squadra di Premier ci sta che per far pari ne serva una a tinta unita.”

“Barone si arrabbia. E poi vuoi che il padrone della Fiorentina non aspetti almeno di tagliare il nastro del Viola Park, il fiore all’occhiello? Tutti vengono in visita. Politici, dirigenti federali e sportivi. Prima o poi arriveranno anche Mattarella, il Dalai Lama, i Rolling Stones, Lino Banfi e la signora Iakovenko. E cerchiamo di non distrarci con lo sceicco: non è che poi da sotto la Kefia spunta la barba di Tootonci (un saluto all’amico grande tifoso viola) e un bel: ci siete cascati ancora, eh?”