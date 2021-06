Ferrara: “Italiano vede nella Fiorentina una grande occasione, ha le motivazioni giuste. Ama il gioco e questo farà bene ai tifosi viola, che da anni soffrono l’assenza di personalità”

Sul suo profilo Twitter il giornalista di Repubblica Benedetto Ferrara ha commentato così l’imminente approdo sulla panchina della Fiorentina di Vincenzo Italiano: “Un allenatore che vede nella Fiorentina una grande occasione e quindi avrà le motivazioni giuste. In più Italiano ama il gioco, il che può far solo bene alla Fiorentina e ai suoi tifosi, che da troppi anni soffrono per l’assenza di personalità della loro squadra del cuore“.

