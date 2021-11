Ferrara: “Quanta ipocrisia per il video su Chiesa-Cagnotto. Contattate Barone e Pradè prima che provino Kokorin stopper…”

Pezzo ironico e tagliente da parte di Benedetto Ferrara nel suo rock & gol su La Nazione:

“Chi invece merita applausi è il social manager della Fiorentina. Il video di Chiesa/Cagnotto con commento di Bizzotto era un modo divertente per prendere in giro un abile tuffatore che ha fatto fare la figura del “bischero” a Milenkovic. Il video rischiava di far scoppiare un incidente diplomatico e così è stato tolto. Quanta ipocrisia. A una battuta si poteva rispondere con una battuta. Il social ‘gobbo’ manager avrebbe potuto ricordare che Chiesa è ancora formalmente della Fiorentina. Macché qui si prendono tutti troppo sul serio.

P.S. Fiorentina, Sos difesa. Urge un centrale difensivo. Contattare Barone e Pradè, ore pasti. Fate presto, però. Prima che provino Kokorin stopper. Hai visto mai…”.