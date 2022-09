Ferrarini alla Reggina? Il tempo c’è ma è la Fiorentina a non spingere: i dettagli

Nell’ultimo giorno di mercato, la Fiorentina prova a piazzare anche dei giovani esuberi. In questo caso si parla di Gabriele Ferrarini, terzino destro classe 2000 ai margini del progetto tecnico. Il profilo piace molto alla Reggina, che lo segue da tempo, complice un talento e una freschezza atletica che si sposano con il calcio dell’allenatore Filippo Inzaghi.

La trattativa però non è ancora decollata, a causa di un altro Viola in prestito. Come riferito da citynow.it, infatti, al momento la più grande perplessità risiede proprio nella Fiorentina, proprietaria del cartellino del difensore spezzino. La società non vedrebbe di buon occhio l’eventuale concorrenza per la titolarità tra due calciatori di sua proprietà. Pierozzi, alla Reggina, occupa già la fascia destra amaranto.