Ferrarini resta in attesa di una sistemazione: per lui ora spunta una nuova pretendente

Gabriele Ferrarini non rientra evidentemente nei piani della Fiorentina, tanto che potrebbe partire anche a titolo definitivo. Reduce dal prestito al Perugia, il terzino ligure non si è visto durante il ritiro di Moena ed è rimasto ad allenarsi da solo in attesa di sistemazione.

Su di lui era emerso nelle scorse settimane l’interesse di Hellas Verona e Brescia, ma ora potrebbe farsi sotto una nuova pretendente. Trattasi della Sampdoria, che secondo TMW si sarebbe inserita nella corsa al giocatore che piace a Marco Giampaolo.