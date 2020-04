Ferrero: “Cominciamo a preparare il campionato del prossimo anno, per questa stagione la coperta è troppo corta”

Su Rai Radio 1 nel programma radiofonico “Un giorno da pecora” è intervenuto il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero sulla possibile ripresa della Serie A. Queste le sue dichiarazioni: “Ci stiamo prendendo in giro, finchè non uscirà un vaccino nessuno sarà al sicuro. Rimbocchiamoci le maniche e pensiamo a preparare il campionato del prossimo anno. Sarò ben felice di rivedere i miei ragazzi in campo quando ci saranno sicurezza e proposte accettabili. La ripresa degli allenamenti slitterà fino all’11 o al 18 maggio. Poi i giocatori devono andare in vacanza per ricominciare a ottobre? La coperta è troppo corta”.