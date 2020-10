Ferrero: “Di Coronavirus non si muore. Ma quale bolla per la Serie A? Non inventiamo cose che non esistono”

Il solito vulcanico presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha scatenato questa mattina un’altra delle tante polemiche che lo vedono coinvolto ad ogni sua dichiarazione. Queste le sue parole a Radio Capital sulla situazione in Serie A: “Di Coronavirus non si muore, rispettiamo la malattia ma non la enfatizziamo. Gli scienziati dicono tutto e il contrario di tutto. La bolla per la Serie A è una cosa che non sta nè in cielo nè in terra. Gli stadi possono rimanere aperti fino al 30%. Così fermano la vita”.

