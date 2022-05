Ferroni:”La Fiorentina ha pagato la poca abitudine alla pressione. Servono investimenti per stare in alto, a cominciare dal portiere”

Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex difensore della Fiorentina Armando Ferroni si è soffermato sul finale di campionato.

“Per la Fiorentina è stata un’annata ad alti livelli, ma si è fatto sentire il fatto di non essere abituati alla pressione. E’ tutto ancora aperto per l’Europa, lo scontro diretto contro la Roma sarà fondamentali. Nel corso del campionato tutte le squadre hanno passato un periodo di crisi: in questo momento è capitato alla Fiorentina, che ha perso tre partite cruciali contro avversari anche alla portata. Se la squadra riuscirà a superare l’ostacolo Roma, potrà arrivare in Europa”.

Prosegue così Ferroni: “Per restare in alto servono esperienza maggiore e qualche innesto di qualità, ma tutti i giocatori hanno fatto una stagione straordinario. Servirà anche un portiere, investire tra i pali è fondamentale: basta pensare all’intervento di Maignan su Cabral, quelle sono parate che portano punti. Servono investimenti per stare nelle prime posizioni del campionato”.