Festa illegale: Il Marsiglia intenzionato a prendere duri provvedimenti nei confronti di Lirola

Il presidente dell’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, convocherà in settimana Leonardo Balerdi e l’esterno arrivato dalla Fiorentina, Pol Lirola, per parlare con loro degli eventi che si sono svolti in Spagna nel fine settimana, dove è andata in scena una festa illegale.

Il numero uno del Marsiglia non ha affatto apprezzato il comportamento dei due giocatori e, stando a quanto riporta RMC Sport, è intenzionato a prendere dure sanzioni nei confronti dei due.

L’entourage dei calciatori nel frattempo parla di “un deplorevole errore giovanile” spiegando però che non c’è stata una festa con trenta persone come menzionato all’inizio dalla stampa spagnola ma una grande cena con meno di dieci persone.