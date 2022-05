Fiducia a Terracciano o rilancio di Dragowski: il dubbio tra i pali di Italiano

L’errore di Terracciano in Milan-Fiorentina che ha portato al decisivo gol di Leao ha riaperto il dilemma, almeno tra i tifosi, su chi far giocare tra l’ex Empoli e Dragowski. Dopo una prima parte di stagione ad alti livelli ad alti livelli e in cui ha rubato il posto al polacco, nelle ultime uscite l’estremo difensore campano è incappato in qualche errore che hanno contribuito al momento negativo della Fiorentina.

Quello che più è sotto gli occhi di tutti è la tendenza di Terracciano a farsi bucare sul primo palo: è capitato contro la Juventus in campionato e, più recentemente, contro l’Udinese e proprio a San Siro contro il Milan. Per questo, in vista del finale di stagione, sono diversi i sostenitori di un ritorno tra i pali di Dragowski. Valutazioni che naturalmente spettano a Italiano, che dovrà decidere se confermare la fiducia a Terracciano o rilanciare il polacco alla vigilia delle ultime tre partite di campionato.