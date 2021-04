Fiducia di Iachini al rigenerato Eysseric? I due contendenti per sostituire Ribery non mollano, ma tutte le strade…

Si avvicina sempre di più il match tra Fiorentina e Atalanta in programma domani sera al Franchi. Beppe Iachini è ancora alle prese con la scelta su come sostituire Ribery. Indiziato principale rimane Valentin Eysseric, centrocampista rigenerato da Prandelli, ma rimangono in corsa anche Kouame e Callejon. Quest’ultimo è sempre stato visto da Iachini con un occhio di riguardo, ma la sua presenza in campo precluderebbe quella di Castrovilli o Bonaventura. Ancora dubbi dunque su come sostituire il numero 7 francese, ma la strada più probabile a oggi porta all’altro francese, Eysseric. A riportarlo è La Nazione.