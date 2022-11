Fiducia in Jovic. E arrivano buone notizie da Castrovilli

Vincenzo Italiano si affiderà a Luka Jovic per la gara di domani a San Siro. L’attaccante serbo, decisivo nell’ultima vittoria contro la Salernitana, verrà confermato nella speranza che possa ripetersi contro il Milan. Per l’attaccante è arrivata anche la gioia della convocazione per il Mondiale con la sua Serbia, così come Milenkovic, mentre è rimasto fuori dalla lista del commissario tecnico Stojkovic il terzino viola Terzic. Per la Polonia andrà in Qatar Zurkowski.

Tornando alla formazione anti Milan, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, in difesa è probabile l’utilizzo di Martinez Quarta che è rimasto in panchina nell’ultima uscita al Franchi. Per quanto riguarda il centrocampo occhi puntati in particolare sull’ex Bonaventura: per lui sarebbe la terza gara consecutiva dal primo minuto, ma lasciare fuori un giocatore della sua qualità e in questo momento di forma sarebbe difficile per l’allenatore. Dopo la sfida con il Milan la Fiorentina avrà 14 giorni liberi per poi riprendere il lavoro in cui sono previste anche quattro amichevoli. Nel frattempo arrivano buone notizie dal centro sportivo per Castrovilli che ha disputato una parte di lavoro in gruppo, compresa uno spezzone di partitella.