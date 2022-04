Figurine rare, pronte le Aste Bolaffi. Ecco quanto vale quella della coppia Baggio-Monelli alla prima stagione in Fiorentina

Il prossimo 12 maggio è in programma l’evento di Aste Bolaffi, dedicato alla vendita di rarissime figurine e card da collezione. Protagonisti del calcio ma anche degli altri sport e della musica. Anche la Fiorentina e i suoi campioni sono ovviamente presenti, con la figurina di Baggio e Monelli. La Edis (Edizione Didattiche Illustrative Sportive) invertì Paolo Monelli con Roberto Baggio nella doppia al suo primo anno alla Fiorentina, stagione 1984-85. Questa figurina non solo è una rookie (esordiente nel mondo delle figurine), ma l’esemplare in questione è la rarissima versione non tagliata dove si può vedere l’origine dell’errore. La base d’asta per la figurina in questione si aggirerebbe sui 1000 euro.