Finale Coppa Italia Primavera: le probabili formazioni di Fiorentina e Atalanta

Dopo la vittoria della Coppa Italia Primavera dell’anno scorso, dove i ragazzi di Aquilani sconfissero la Lazio per 2-1 grazie alla doppietta di Spalluto, la Fiorentina questa sera alle 18 affronterà l’Atalanta, alla ricerca del settimo successo nella competizione. I viola approdano in finale dopo aver superato il Milan agli ottavi, la Spal ai quarti e la Roma in semifinale. I neroazzurri, invece, hanno liquidato in ordine Cagliari, Sampdoria e i campioni d’Italia dell’Empoli.

Fiorentina orfana di Andonov e Bianco infortunati. L’Atalanta invece dovrà fare a meno di tre titolari, ovvero De Nipoti e Pagani infortunati e Giovane squalificato. Probabile tra gli orobici la presenza di Cissè, che scenderà dalla prima squadra.

PROBABILI FORMAZIONI:

Fiorentina (4-3-3) Fogli; Kayode, Krastev, Frison, Favasuli; Amatucci, Corradini, Agostinelli; Distefano, Toci, Seck.

Atalanta (3-5-2): Sassi; Del Lungo, Ceresoli, Cittadini; Bernasconi, Panada, Zuccon, Oliveri, Renault; Cissè, Sidibè.