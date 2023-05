Finale di Coppa Italia, curva e distinti sold out. Biglietti rimasti soltanto nelle tribune

Sono letteralmente evaporati i biglietti per la finale di Coppa Italia per i tifosi della Fiorentina. Secondo quanto abbiamo raccolto, sono già esauriti i settori della Curva e dei distinti, quelli oltretutto più economici. A questo punto rimangono soltanto le due tribune, 135 euro la Tevere e 190 la Monte Mario. Ricordiamo che oggi alle 14 è stata aperta la terza fase di vendita, quella allargata a chi non aveva sottoscritto né il pack 2 gare né l’abbonamento stagionale ma che possiede la card InViola. Alle 14 di mercoledì 17 maggio apriranno invece le vendite libere.