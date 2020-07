Finalmente Amrabat: la Fiorentina lo scopre da vicino ma il centrocampista sa già tutto di Firenze

Non è più mistero ormai il fatto che la scelta di Sofyan Amrabat sia partita direttamente dal vertice dei vertici: quello di Rocco Commisso, rimasto stregato dalla sua prova durante Verona-Fiorentina. Dalla gara dello scorso novembre entrò nel vivo quindi una trattativa, conclusa poi il 31 gennaio con una cifra vicina ai 20 milioni di euro, spesa record nella storia viola. La Nazione sottolinea come il centrocampista ormai sappia già tutto di Firenze, avendola visitata almeno 4 volte in incognito e avendo già scelto la sua nuova abitazione. Sarà uno sbarco solo rimandato, vista la posticipazione dovuta al lockdown: di questi tempi infatti, Amrabat sarebbe dovuto essere già vestito di viola, a sudare nel ritiro di Moena. Il Covid ha rallentato tutto e il classe ’96 lo vedremo realmente solo a partire da metà agosto, intanto però domani Firenze e la Fiorentina lo vedranno per la prima volta da vicino.

